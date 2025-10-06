«Z-пропагандист» рассказал, сколько дней в среднем живет российский штурмовик

Так называемый «военкор» указал, что командиры относятся к ним, как к «расходному материалу».

«Средний цикл жизни штурма: 12 дней», — написал Романов в своем Telegram-канале.

В первый день оккупант подписывает контракт с Министерством обороны РФ и отправляется на полигон. Далее — подготовка.

«День двенадцатый (последний) заливка на позиции», — рассказал пропагандист.

По его словам, в лучшем случае на горячих участках фронта из двух оккупантов до позиции добирается только один.

При этом чаще всего оккупанты ликвидируются дронами. Романов также сообщил, что движет российскими вояками, которые отправляются на войну против Украины понимая, что уже завтра их могут уничтожить — «родные получат выплаты».

Романов также уточнил, что сам он контракт с Минобороны РФ подписывать не желает, поскольку с этого момента начнется отсчет его «последних 12 дней».

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 6 октября, за минувшие сутки Россия потеряла на войне в Украине ориентировочно 1090 вояк убитыми и ранеными. Общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 116 тыс. 340 военных.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.