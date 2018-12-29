В России рабочих золотодобывающего предприятия накрыло снежной лавиной, есть погибшие Сегодня, 11:22 103 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Первый канал/YouTube В результате происшествия погибли два человека

В результате схода лавины в одном из поселков Хабаровского края РФ под снегом оказались 10 человек.

Об этом рассказали в МЧС РФ.

Как сообщается, инцидент произошел на открытой штольне одного из золотодобывающих предприятий в поселке Многовершинный.

Первый сход засыпал одного человека, который в это время находился на компрессорной станции. После этого на помощь ему выдвинулась группа из девяти сотрудников предприятия, однако их накрыло второй лавиной.

На данное время всех рабочих уже извлекли из-под снега, двое из них погибли.