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В России рабочих золотодобывающего предприятия накрыло снежной лавиной, есть погибшие

Сегодня, 11:22
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Скриншот с видео Первый канал/YouTube

В результате происшествия погибли два человека

В результате схода лавины в одном из поселков Хабаровского края РФ под снегом оказались 10 человек.

Об этом рассказали в МЧС РФ.

Как сообщается, инцидент произошел на открытой штольне одного из золотодобывающих предприятий в поселке Многовершинный.

Первый сход засыпал одного человека, который в это время находился на компрессорной станции. После этого на помощь ему выдвинулась группа из девяти сотрудников предприятия, однако их накрыло второй лавиной.

На данное время всех рабочих уже извлекли из-под снега, двое из них погибли.

Теги:   Снежная лавина Россия

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