В России пытаются мобилизовать граждан Узбекистана — Reuters

27 октября, 19:45
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Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В российском городе Орел гражданам Узбекистана, работающим на местном мусороперерабатывающем заводе, выдали повестки и приказали явиться в военкомат, сообщает Reuters.

По информации издания, на этой неделе местные власти Орла разослали свежую партию мобилизационных сообщений, в том числе 50 работникам мусороперерабатывающего комплекса ЭкоСити.

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Половина рабочих, однако, граждане Узбекистана, демонстрируя свои узбекские паспорта, попросили президента Узбекистана Шавката Мирзиеева вмешаться и защитить их.

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Посольство Узбекистана в России заявило, что сообщения были вручены 26 узбекам «по ошибке». Ранее Узбекистан предостерег своих граждан от вступления в ряды иностранных вооруженных сил, поскольку по узбекскому законодательству это квалифицируется как уголовное преступление.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Мобилизация Узбекистан Война России против Украины

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