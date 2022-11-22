Апатия и безразличие. В России провели соцопрос по отношению россиян к войне — Медуза 22 ноября, 18:40 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

По заказу Кремля в российских регионах провели соцопрос по отношению россиян к войне РФ против Украины, сообщает Meduza.

По информации двух источников издания, в начале ноября сразу в нескольких регионах России (в том числе на Дальнем Востоке и Центральном федеральном округе) по заказу администрации российского диктатора провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне.

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По словам собеседников издания, данные фокус-групп четко свидетельствуют о том, что россияне «не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны».

«Это не уход в оппозицию или полное неприятие „специальной военной операции“. Это безразличие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам», — объяснил один из собеседников.

Он подчеркнул, что эти настроения, по мнению заказчиков соцопросов, не связаны с успешным контрнаступлением украинских войск и отступлением армии РФ из Херсона. В Кремле считают, что россияне «устали от войны в принципе».

Также собеседники издания отметили, что россияне, несмотря на активную работу пропагандистов, все чаще спрашивают о причинах войны: «С чем связаны трудности, почему они происходят?».

Ранее Медуза сообщала о закрытых социологических исследованиях, которые проводятся по заказу Кремля. Так, в апреле 2022 года данные этих опросов говорили, что многие россияне действительно настроены воинственно — и хотят победы в войне с Украиной.