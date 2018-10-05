В России произошло лобовое столкновение автобуса и маршрутки: 13 погибших

В России в Тверской области в результате лобового столкновения автобуса и маршрутки погибли 13 человек, еще два человека находятся в стабильно тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции РФ.
фото: Mash
По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на встречную полосу.
Также проверяется версия о технической неисправности и человеческом факторе - один из водителей мог уснуть за рулем.
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