Над городом поднялся черный дым. В Перми произошел пожар на ТЭЦ — видео
В России загорелась ТЭЦ (Фото:t.me/chp_prm)
В среду, 30 ноября, в российской Перми произошел пожар на ТЭЦ-9.
По оперативным данным, горит кровля котло-турбинного цеха.
На место приехали спасатели.
Как сообщает Baza в Telegram один из сотрудников ТЭЦ заявил, что возгорание произошло «или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора) или на переднем подшипнике ТГ-10».
Точная причина пожара пока неизвестна.
23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.