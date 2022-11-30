Над городом поднялся черный дым. В Перми произошел пожар на ТЭЦ — видео 30 ноября, 12:08 В России загорелась ТЭЦ (Фото:t.me/chp_prm)

В среду, 30 ноября, в российской Перми произошел пожар на ТЭЦ-9.

По оперативным данным, горит кровля котло-турбинного цеха.

На место приехали спасатели.

Как сообщает Baza в Telegram один из сотрудников ТЭЦ заявил, что возгорание произошло «или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора) или на переднем подшипнике ТГ-10».

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Точная причина пожара пока неизвестна.

23 ноября российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

