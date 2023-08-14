В России произошли взрывы на нефтяном месторождении: есть погибшие и пострадавшие 14 августа, 23:15 В результате взрывов погибли по меньшей мере два человека (Фото:112/Telegram)

В понедельник, 14 августа, на Талинском нефтяном месторождении в Нягани, что в России, прогремели два взрыва.

Об этом сообщают российское пропагандистское агентство ТАСС и Telegram-канал Baza.

По информации паблика, на Талинском нефтяном месторождении в в Ханты-Мансийском автономном округе произошли два взрыва. На данный момент известно, что минимум два человека погибли и пять пострадали, еще двух человек ищут.

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В то же время Telegram-канал 112 сообщает об одном погибшем и семерых пострадавших.

По данным прокремлевского издания ТАСС, четыре человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва на месторождении в ХМАО.

«К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога», — сказал российскому агентству собеседник из Няганской окружной больницы.

13 августа жители российского Белгорода сообщили о мощном взрыве в городе, в результате чего была повреждена многоэтажка.