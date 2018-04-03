В России продлили арест украинскому военному за участие в Евромайдане

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Пропаганда в действии: суд рассматривает вину охранника Яроша за участие в Правом секторе и пр.
Фото: Свободу Олександру Шумкову - FreeShumkov / Facebook

Пропаганда в действии: суд рассматривает вину охранника Яроша за участие в Правом секторе и пр.

В российском Брянске Советский райсуд продлил срок содержания под стражей украинскому солдату Александру Шумкову до 5 июня.

Об этом сообщают Грани.

На слушаниях следователь брянского главка Следкома РФ Александр Шпаков заявил, что украинского солдата нужно оставить под стражей, поскольку по делу необходимо допросить неких троих свидетелей, которые якобы могут подтвердить его вину. Один из этих свидетелей находится в Якутии, другой - во Владимирской области.

Отмечается, что в Якутии содержится украинский режиссер Олег Сенцов, а во Владимирской области – еще один незаконно удерживаемый в РФ украинец Николай Карпюк.

Сам Шумков и его адвокат хотели освобождения под залог.

Шумкову вменяют участие в Революции достоинства (в деле события Евромайдана названы "свержением конституционного строя Украины") и АТО на востоке Украины.

Фото: grani-ru-org

 Шумков был активным участником Евромайдана, служил по контракту в Вооруженных силах Украины. Был охранником Дмитрия Яроша. В РФ его обвиняют в участии в Правом секторе.

Сам Шумков утверждает, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли без сознания при помощи сотрудников ФСБ.

Шумков не вернулся после службы домой 17 августа 2017 года. 26 августа его мама, Лариса Шумкова, получила из брянского главка СКР письмо о том, что ее сын задержан в России. 

29 сентября 2017 года его обнаружили в российском СИЗО.

Украинец служил в селе Чернобаевке Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. 

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