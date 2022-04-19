Символ зверств оккупантов. В России начали продавать куличи с буквой Z

19 апреля, 16:04
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Российская пропаганда распространилась на пасхальные куличи (Фото:РИА Новости / Telegram)

Российская пропаганда распространилась на пасхальные куличи (Фото:РИА Новости / Telegram)

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В российских магазинах перед Пасхой начали продавать «куличи» с латинской буквой Z, которую российские оккупанты наносят на свою военную технику.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости сообщает, что такие «куличи» продают в магазине в Курганской области.

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При этом в РПЦ заявили, что «поддерживают народные инициативы, направленные на поддержку российской армии», но что христианская символика является самодостаточной и нанесение другой символики на куличи «не является уместным». Зампред синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал, что освящение в храмах таких «куличей» не может быть поддержано. Ранее предстоятель РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал решение Кремля развязать полномасштабную войну в Украине.

Буквы Z и V, которые оккупанты наносят на свою технику в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, используются в российской пропаганде для поддержки войны против Украины и стали символами террора и зверств, совершаемых россиянами на украинской территории.

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«"Z» означает военные преступления России, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена", — подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ряд стран хотят ввести (в частности, Германия и Чехия) или уже ввели (Латвия, Литва) уголовную ответственность за использование символа Z.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия РПЦ Российская пропаганда Война России против Украины

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