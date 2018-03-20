В России приостановили полеты всех Ан-148 после катастрофы

Ространснадзор выдал предписание приостановить использование всех самолетов Ан-148 после авиакатастрофы пассажирского лайнера компании Саратовские авиалинии в Подмосковье.

"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых эксплуатируют", - цитирует ТАСС заявление руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина.

По его словам, финальные результаты проверки Саратовских авиалиний выявили замечания в работе персонала и к производителю.

В свою очередь в Росавиации сообщили, что по результатам внеплановой проверки Саратовских авиалиний введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании.

"Срок действия ограничен до 27 апреля. Кроме того, авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов Ан-148", - сообщили в Росавиации.

Смотрите также Эксперты Антонова смоделировали на тренажере крушение Ан-148

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний. На борту находился 71 человек, никто из них не выжил.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту крушения лайнера. Предварительная квалификация - нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ан -148 - региональный реактивный пассажирский самолет, разработанный АНТК имени Олега Антонова, предназначен для пассажирских перевозок на региональных маршрутах до 3100 км. Серийные самолеты производятся в Киеве, а до 2018 года по украинской лицензии строились в российском Воронеже.