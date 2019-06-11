В России прекратили уголовное преследование журналиста Медузы Сегодня, 17:15 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Tatyana Makeyeva Ивана Голунов REUTERS / Tatyana Makeyeva

В России приняли решение прекратить уголовное преследование журналиста Медузы Ивана Голунова.

Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщают РИА Новости.



Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.



Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

8 июня суд в Москве отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.