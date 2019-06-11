В России прекратили уголовное преследование журналиста Медузы
В России приняли решение прекратить уголовное преследование журналиста Медузы Ивана Голунова.
Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщают РИА Новости.
Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.
Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
8 июня суд в Москве отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.