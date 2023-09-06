В России предлагают ставить заключенных на воинский учет 6 сентября, 21:27 Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Министерство обороны России выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных.

Проект изменений в положение об учете опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно ему, люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, должны будут встать на воинский учет в особом порядке — непосредственно в тюрьме или колонии, без явки в военкомат.

Видео дня

«Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы», — указано в проекте.

Списки военнообязанных заключенных будут формировать сами тюрьмы и колонии, изменять их по мере этапирования или освобождения осуждённых и передавать в военкоматы.

Сейчас в положении о воинском учете указано, что граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, учёту не подлежат. Именно этот подпункт Минобороны предлагает отменить.