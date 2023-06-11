В России вспыхнул пожар на заводе в Ростове-на-Дону

11 июня, 13:55
Поделиться:
Над заводом Ростсельмаш в Ростове-на-Дону виднеется столб густого серого дыма (Фото:ШОТ / Telegram)

Над заводом Ростсельмаш в Ростове-на-Дону виднеется столб густого серого дыма (Фото:ШОТ / Telegram)

В российском Ростове-на-Дону в воскресенье, 11 июня, вспыхнул пожар на заводе Ростсельмаш, который является одним из крупнейших российских производителей сельскохозяйственной техники.

Фото и видео густого дыма над заводом опубликовали местные СМИ.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1667837818402488322

Как пишет российское пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на МЧС, пожар охватил площадь в 80 кв. метров. Сообщается, что на предприятии вспыхнули покрышки.

Видео дня

По состоянию на 13:55 (по Киеву) пожар ликвидировали.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Ростовская область Ростов-на-Дону Завод Пожежа Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X