В России вспыхнул пожар на заводе в Ростове-на-Дону 11 июня, 13:55 Над заводом Ростсельмаш в Ростове-на-Дону виднеется столб густого серого дыма (Фото:ШОТ / Telegram)

В российском Ростове-на-Дону в воскресенье, 11 июня, вспыхнул пожар на заводе Ростсельмаш, который является одним из крупнейших российских производителей сельскохозяйственной техники.

Фото и видео густого дыма над заводом опубликовали местные СМИ.

Как пишет российское пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на МЧС, пожар охватил площадь в 80 кв. метров. Сообщается, что на предприятии вспыхнули покрышки.

Видео дня

По состоянию на 13:55 (по Киеву) пожар ликвидировали.