Как Березка в СССР. В России откроют магазины с дефицитом для избранных — ВВС 5 августа, 09:05 В Россию возвращается атрибут Советского Союза — магазин с дефицитными товарами для дипломатов (Фото:Getty Images)

В России появятся магазины беспошлинной торговли, доступ к которым будут иметь дипломаты. Эти торговые точки уже сравнивают с советскими Березками. На фоне вторжения в Украину Россию покинули десятки брендов, а фирменные магазины вынуждены закрываться из-за сбоя цепочек снабжения и в силу солидарности с украинским народом, пишет BBC.



У Москві та Петербурзі відкриють магазини безмитної торгівлі, які обслуговуватимуть дипломатів, консулів та їхні сім'ї, а також співробітників міжнародних організацій, розташованих у Росії, написала у середу Парламентська газета.

Видання перше провело аналогію — у СРСР була мережа магазинів Берізка. Її підхопили й інші ЗМІ.

Однак Берізка, в якій за валюту та чеки могли купувати дефіцитні товари іноземці, а також дипломатичні та військові фахівці, справді була розгалуженою мережею.

Судячи з постанови уряду, на яку посилається Парламентська газета, у нинішніх реаліях йдеться поки що лише про два магазини — один у Москві, інший у Петербурзі.

Однак видання подає це як явище і не боїться писати у заголовку: «У Росії з’являться магазини, недоступні для пересічних громадян».

Магазини працюватимуть у режимі duty free. Продаватимуть алкоголь, тютюн, парфумерію та косметику, кондитерські товари, ювелірні прикраси, смартфони, годинники.

Російські магазини електроніки почали продавати уживані смартфони. Популярна мережа магазинів одягу H&M у серпні тимчасово відкрила магазини, закриті у березні після вторгнення, щоб розпродати залишки та піти з російського ринку. У магазини вишикувалися величезні черги.

На цьому фоні новина про аналог Берізки почала швидко поширюватися в російських ЗМІ.

«Ці торгові точки дають можливість дипломатам вільно купувати товари, які вони не можуть завезти або купити в країні перебування», — визнав заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Купити товари в магазинах безмитної торгівлі можна буде лише вроздріб та при пред’явленні документів, що підтверджують службову посаду та акредитацію при МЗС Росії, попереджає Парламентська газета. Дипломатам дозволили оплачувати товар не лише рублями, а й доларами та євро.

Кореспондент Російської служби ВВС Андрій Захаров згадує про Берізку з путінської молодості

Від початку перебування Володимира Путіна при владі його епоху зазвичай характеризують як «спробу відновлення Радянського Союзу».

Тим більше, що сам він почав з такого символічного кроку, як повернення мелодії старого гімну. Проте, мабуть, лише останніми місяцями порівняння з СРСР стало таким наочним.

Яким був Радянський Союз на початку 1980-х, коли Путін був молодим офіцером у ленінградському управлінні КДБ? Країна веде затяжну і виснажливу війну біля своїх кордонів — в Афганістані. Академік Андрій Сахаров засланий до Горького (нині Нижній Новгород) під нагляд держбезпеки, інші дисиденти або на примусовому психіатричному лікуванні, або у в’язниці, або на шляху до еміграції.

Йде найгарячіша фаза холодної війни: 1983 року радянські засоби ППО збили південнокорейський Боїнг. У країні дефіцит, але ті, хто працює за кордоном (дипломати чи моряки далекого плавання), можуть отоварити «інвалютні рублі» у закритих магазинах Берізка.

Що відбувається в Росії у серпні 2022 року, коли Путін уже при владі понад 20 років? Країна веде затяжну і виснажливу війну, головний опозиціонер Олексій Навальний у в’язниці, деякі його соратники змогли емігрувати, лише нелегально перейшовши кордон. Йде найгостріша фаза протистояння Кремля і НАТО, влада вимагає ліквідувати агентство сприяння єврейській еміграції Сохнут. Дефіциту немає, але багато західних брендів спішно залишають російський ринок.

Здавалося б, Берізки в цьому історичному колесі не могло виникнути, проте навіть цей елемент путінської молодості раптом повернувся до нас.

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