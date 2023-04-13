Посольство Франции в России получило посылку с костями — росСМИ 13 апреля, 14:17 Посольство Франции в Москве (Фото:Nickolas Titkov/flickr)

В посольство Франции в Москве вечером 12 апреля по почте пришла посылка, внутри которой находились кости. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники.

Пропагандистское агентство ТАСС пишет, что мелкие кости, которые могут принадлежать животному, обнаружили в коробке с помощью сканера. По данным ресурса Baza, там также был шприц.

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Посылку якобы прислали из оккупированного Крыма, а отправителем указан «Пьетро Нотарианни» — итальянский кинопродюсер, который умер в 2006 году. Ее не открывали, а вынесли за пределы посольства и передали на изучение полиции.

Такую посылку посольство французские дипломаты в РФ получают в третий раз. В июне 2022-го в посольство от имени «Нотарианни» отправили кости и письмо, а в декабре — мертвых мышь и паука. Пропагандисты пишут, что обо всех инцидентах дипведомство сообщало полиции.

В конце ноября прошлого года посольства Украины в разных странах начали получать письма со взрывчаткой или частями животных, такими как глаза коров или свиней. Таких дипучреждений было не менее 17.