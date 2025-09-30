На фоне потерь в войне против Украины , ставших рекордными для РФ со времен Второй мировой войны, в российском Санкт-Петербурге к масштабной реконструкции готовят крематорий.

Об этом во вторник, 30 сентября, пишет The Moscow Times со ссылкой на профильный Telegram-канал Похоронный траст.

После модернизации количество чешский печей Tabo с 14 увеличится до 20, и это позволит проводить до 240 кремаций в сутки. Также появятся два кремулятора — установки, измельчающие останки тела после кремации до состояния мелкого праха.

Также предусмотрено расширение главного корпуса, строительство нового кремационного цеха и закупка дополнительных камер для хранения тел. Кроме того, планируется обустройство нескольких новых траурных залов с гидравлическими подъемниками для гробов и обновление в залах световых куполов.

Площадь комплекса составляет 82 тыс. кв. м. После реконструкции там также появятся фонтаны и инспекционно-досмотровый пункт, где гробы будут просвечивать рентгеном.

В 2023 году в крематории, который был открыт в 1973 году, провели почти 42 тыс. кремаций, или 67% всех похорон в Петербурге, отмечает The Moscow Times. Подобных объектов больше нет не только в Ленинградской области, но и в соседних Новгородской и Псковской, а также в Карелии.

Реконструкция крематория проводится на фоне войны РФ против Украины, где войска оккупационной армии потеряли уже свыше миллиона человек ликвидированными и ранеными.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ на утро вторника 30 сентября, за минувшие сутки противник потерял около 970 военных.

С 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2025 года общие потери оккупантов составляют примерно 1 110 560 человек.