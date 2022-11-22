Сакральная ценность. Полковник российского генштаба вымогал у военкома взятку стиральной машиной

22 ноября, 16:51
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Полковник вымогал стиральную машину, угрожая военкому проблемами во время проверки (Фото:stevepb/pixabay.com)

Полковник вымогал стиральную машину, угрожая военкому проблемами во время проверки (Фото:stevepb/pixabay.com)

В России за вымогательство взятки у военкома задержали полковника Ивана Мертвищева, работающего в главном организационно-мобилизационном управлении генерального штаба ВС РФ.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание Коммерсант.

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Мертвищев решил проверить объединенный военкомат Раменского района Москвы.

Перед этим он позвонил его военному комиссару и «дал недвусмысленно понять», что набор призывников у того идет плохо.

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Мертвищев пригрозил, что обязательно найдет, к чему придраться, даже если по документам все будет в порядке, что может повредить карьере военкома.

Чтобы избежать этого представитель генштаба предложил купить ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей (более$1100), при получении которой и был задержан силовиками.

Сейчас он находится под домашним арестом. Согласно ч. 5 ст. 290 (получение взятки, сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса РФ, ему может грозить штраф, либо лишение свободы сроком до 12 лет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Москва Мобилизация Российские военные Бытовая техника Генштаб РФ Военком Взятка

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