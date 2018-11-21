В России полиция задержала известного рэпера перед началом концерта

Сотрудники полиции Краснодара задержали российского рэпера Хаски перед началом концерта.

Об этом сообщил его менеджер Андрей Орехов, пишет РБК.

"Да, действительно задержали, буквально 20–30 минут назад. Нам выключили электричество в клубе, люди вышли из клуба, собралась толпа, мы к ней вышли. И как только вышли, то произошло задержание", — сказал Орехов.

Представитель певца также добавил, что он не знает, куда увезли артиста.

По словам координатора правозащитного проекта Открытая Россия Полины Немировской, Хаски вместе с адвокатом находится в отделении полиции Центрального округа Краснодара.

У полиции возникли претензии из-за того, что рэпера якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить. Его сейчас везут на медицинское освидетельствование.

Напомним, что в ноябре 2018 года YouTube заблокировал на территории РФ клип Хаски на песню Иуда по запросу государства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Минутка демократии #хаски #свободухаски Публикация от Alina (@lintsy17) 21 Ноя 2018 в 9:34 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram #свободухаски #россия Публикация от Alina (@lintsy17) 21 Ноя 2018 в 11:41 PST