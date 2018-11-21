21 ноября 2018, среда

В России полиция задержала известного рэпера перед началом концерта

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Представитель певца не знает куда отвезли Хаски
Фото: Дмитрий Семёнушкин/Facebook Хаски

Представитель певца не знает куда отвезли Хаски

Сотрудники полиции Краснодара задержали российского рэпера Хаски перед началом концерта.

Об этом сообщил его менеджер Андрей Орехов, пишет РБК.

"Да, действительно задержали, буквально 20–30 минут назад. Нам выключили электричество в клубе, люди вышли из клуба, собралась толпа, мы к ней вышли. И как только вышли, то произошло задержание", — сказал Орехов.

Представитель певца также добавил, что он не знает, куда увезли артиста.

По словам координатора правозащитного проекта Открытая Россия Полины Немировской, Хаски вместе с адвокатом находится в отделении полиции Центрального округа Краснодара.

У полиции возникли претензии из-за того, что рэпера якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить. Его сейчас везут на медицинское освидетельствование.

Напомним, что в ноябре 2018 года YouTube заблокировал на территории РФ клип Хаски на песню Иуда по запросу государства.

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Минутка демократии #хаски #свободухаски

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#свободухаски #россия

Публикация от Alina (@lintsy17)

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