В России полиция назвала имя и фамилию журналиста Медузы «антиправительственным лозунгом»
Сотрудники ОВД Покровское-Стрешнево на одного из задержанных на митинге в Москве составили протокол за то, что он кричал антиправительственный лозунг: «Иван Голунов», сообщает издание Открытые медиа.
Одному из участников акции в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова выписали протокол об административном правонарушении с формулировкой: «Выкрикивала антиправительственные лозунги: „Иван Голунов“, привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Напомним, что 12 июня в столице России Москве проходит несогласованная с властями акция в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова. Полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживают участников акции, в том числе применяют силу к женщинам.
7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах.
11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного производства против Голунова.
Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.