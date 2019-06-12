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В России полиция назвала имя и фамилию журналиста Медузы «антиправительственным лозунгом»

Сегодня, 20:40
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В России полиция назвала имя и фамилию журналиста Медузы «антиправительственным лозунгом» - фото

REUTERS/Shamil Zhumatov

На митинге прошли массовые задержания

Сотрудники ОВД Покровское-Стрешнево на одного из задержанных на митинге в Москве составили протокол за то, что он кричал антиправительственный лозунг: «Иван Голунов», сообщает издание Открытые медиа.

Одному из участников акции в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова выписали протокол об административном правонарушении с формулировкой: «Выкрикивала антиправительственные лозунги: „Иван Голунов“, привлекая внимание граждан и средств массовой информации».

Фото: Открытые медиа

Напомним, что 12 июня в столице России Москве проходит несогласованная с властями акция в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова. Полицейские и сотрудники Росгвардии грубо задерживают участников акции, в том числе применяют силу к женщинам.

7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах.

11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного производства против Голунова.

Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Теги:   Журналист Россия Москва

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