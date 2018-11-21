В России покончила с собой девочка, которая жаловалась Путину на зарплату мамы и травлю в школе

В российском городе Сафоново покончила с собой 14-летняя девочка, которая жаловалась президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как сообщает Смоленская народная газета, девочка также жаловалась на травлю в школе. Она имела инвалидность по зрению, одноклассники обзывали ее "циклопом".
Еще с 2015 года школьница писала в соцсетях статусы об одиночестве. Незадолго до гибели появился статус "Почему вы все такие злые?".
По неподтвержденным данным, при погибшей нашли предсмертную записку, в которой она просит никого в своей смерти не винить.
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В группе Плохие новости во ВКонтакте сообщается, что имя девочки - Наташа. Она повесилась в подъезде многоквартирного дома №5 по Революционной улице, ее тело обнаружил сосед.
"Некоторое время назад Наташа пожаловалась в администрацию Владимира Путина на мизерную зарплату ее мамы, работающей санитаркой в местной больнице. Как рассказал собеседник, в минувшую пятницу главный врач медицинского учреждения вызвал женщину на ковер. Девочка получила от матери нагоняй, что также оставило глубокий шрам на детской душе", – сказано в сообщении.
Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.
В Следкоме РФ считают, что чиновники, которые должны оказывать поддержку семьям, попавшим в трудную ситуацию, "допустили халатность".
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