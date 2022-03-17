В России похоронили замкомандира авиаполка, убитого на войне против Украины

17 марта, 08:00
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В Воронеже похоронили замкомандира авиационного полка подполковника Олега Червова (Фото:Генштаб)

В Воронеже похоронили замкомандира авиационного полка подполковника Олега Червова (Фото:Генштаб)

В российском Воронеже похоронили замкомандира авиаполка Олега Червова. Он был убит в ходе войны против Украины.

Об этом сообщают Новости Воронежа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что погибший учился и служил в Воронеже.

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По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупантов составили около 13 800 личного состава.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Воронеж Война России против Украины

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