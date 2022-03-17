В России похоронили замкомандира авиаполка, убитого на войне против Украины
В Воронеже похоронили замкомандира авиационного полка подполковника Олега Червова (Фото:Генштаб)
В российском Воронеже похоронили замкомандира авиаполка Олега Червова. Он был убит в ходе войны против Украины.
Об этом сообщают Новости Воронежа.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что погибший учился и служил в Воронеже.
По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских оккупантов составили около 13 800 личного состава.
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