Не дожил до полного поражения. В России погиб генерал Жидко, который командовал оккупационными войсками в Украине 16 августа, 18:32 Геннадий Жидко (Фото:Дегтярев / Telegram)

В среду, 16 августа, в результате «болезни» погиб российский генерал-полковника Геннадия Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал всеми оккупационными группировками в Украине.

Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Других подробностей он не раскрыл.

В 2016 году Жидко был в должности начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа, в 2021 году получил должность заместителя министра обороны РФ — начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

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В 2022 году Жидко снова стал командующим войсками Восточного округа и сменил в мае 2022-го Дворникова в руководстве оккупационной армией в Украине. В июле его сняли с этого поста.

В июне 2022 года появилась информация, что войсками России в Украине теперь командует Жидко вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.