Не дожил до полного поражения. В России погиб генерал Жидко, который командовал оккупационными войсками в Украине

16 августа, 18:32
Поделиться:
Геннадий Жидко (Фото:Дегтярев / Telegram)

Геннадий Жидко (Фото:Дегтярев / Telegram)

В среду, 16 августа, в результате «болезни» погиб российский генерал-полковника Геннадия Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал всеми оккупационными группировками в Украине.

Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Других подробностей он не раскрыл.

В 2016 году Жидко был в должности начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа, в 2021 году получил должность заместителя министра обороны РФ — начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

Видео дня

Читайте также:
«Война не закончится в 2023-м». Австралийский генерал — о темпе наступления ВСУ, кульминации истощения РФ и решительном Залужном

В 2022 году Жидко снова стал командующим войсками Восточного округа и сменил в мае 2022-го Дворникова в руководстве оккупационной армией в Украине. В июле его сняли с этого поста.

В июне 2022 года появилась информация, что войсками России в Украине теперь командует Жидко вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X