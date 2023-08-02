Бросали коктейли Молотова и не только. В России за сутки пытались поджечь как минимум 20 военкоматов 2 августа, 10:09 В России горит военкомат (Фото:https://t.me/breakingmash)

В России за сутки пытались поджечь как минимум 20 военкоматов, сообщил Telegram-канал Mash в среду, 2 августа.

В частности, одной из поджигательницей военкомата в Москве оказалась 62-летняя пенсионерка. От дачи показаний она отказалась. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ей грозит до семи лет тюрьмы.



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Еще один московский военкомат пытался поджечь другой пенсионер. В пакете 69-летнего мужчины лежали пять бутылок с воспламеняющейся жидкостью. От дачи показаний он так же отказался. Проводится проверка.

В Волгограде задержали 82-летнюю пенсионерку за попытку поджога военкомата. Изъята одна бутылка 0,5 с зажигательной смесью и фитилем. Возбуждено уголовное дело.

В Казани 31-летняя женщина бросила два коктейля Молотова под служебный УАЗ, стоящий около военкомата.

18-летняя продавщица детского магазина из Уфы пыталась поджечь военкомат в Ишимбае. Девушка вылила на крыльцо горючую жидкость, подожгла и убежала.