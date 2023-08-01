За минувшие сутки в РФ подожгли сразу девять военкоматов

1 августа, 12:08
Поделиться:
В Санкт-Петербурге мужчина бросил коктейль Молотова в здание военкомата, момент зафиксировали камеры видеонаблюдения (Фото:Скриншот Mash/Telegram)

В Санкт-Петербурге мужчина бросил коктейль Молотова в здание военкомата, момент зафиксировали камеры видеонаблюдения (Фото:Скриншот Mash/Telegram)

31 июля в разных регионах России пытались поджечь сразу девять военкоматов.

Как сообщает Baza, инциденты были зафиксированы в российских Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске, Россоше, Можайске и Копейске.

Фигуранты бросали в здания военкоматов коктейли Молотова.

Видео дня

Сообщается, что за некоторое время до совершения поджогов им якобы звонили «мошенники» и подстрекали к этому.

В Воронежской области РФ задержали учительницу истории. После задержания во время допроса она рассказала, что 26 июля ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он сказал, что с ее счетами происходят мошеннические действия и заявил, что мошенник якобы находится в военкомате, чтобы его задержать, женщина якобы должна была бросить в здание коктейль Молотова.

Читайте также:
В Санкт-Петербурге мужчина протаранил и поджег дверь военкомата — видео

В Санкт-Петербурге также был задержан поджигатель. По данным Фонтанки, он якобы получил такое указание от мужчины, который представился «сотрудником ФСБ Колесниковым».

1 августа за попытку поджога военкомата в Копейске задержали 54-летнюю сотрудницу челябинского завода металлоконструкций, в Верхнеуральске — 34-летнюю местную жительницу, а в Калуге — пенсионерку.

Читайте также:
Удаленный отчет Минобороны РФ. Какую информацию о мобилизации и призывниках скрывают в России — СМИ

Случаи поджогов военкоматов в РФ участились после того. как кремлевский режим объявил мобилизацию в сентябре прошлого года на фоне огромных потерь оккупационной армии России в войне против Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Военкоматы поджог

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X