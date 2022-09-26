«Народная война». У Путина подготовили методичку о войне и мобилизации — Медуза 26 сентября, 18:10 «Частичная» мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Государственные и провластные СМИ в России получили методичку о том, как нужно освещать «частичную» мобилизацию, сообщает Медуза. Ее подготовили в администрации российского диктатора Владимира Путина.

По информации издания, в документе говорится, что Россия побеждала в войнах «только всем миром» — и только когда ее жители считали, что идет «война народная».

Поэтому россиянам планируют донести главный тезис, что «народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО». Поскольку, по утверждению Кремля, альянс намерен «расчленить и ограбить» Россию.

Видео дня

«Нельзя больше оставаться в стороне и сваливать все бремя ответственности на контрактников и народные милиции Донбасса, линия фронта составляет более 1000 километров, русских солдат и русских людей убивают из натовского оружия натовские наемники и террористы киевского режима», — именно такими тезисами планируют убеждать. необходимости проведения мобилизации.

Также в методиках существует информация, что Россия якобы воюет не с Украиной, а с НАТО. Поэтому, донося до обычных россиян такие тезисы, планируется снизить уровень недовольства мобилизацией.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.



По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.