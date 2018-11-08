08 ноября 2018, четверг

В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку в лесу, есть пострадавшие

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На место аварии вылетел вертолет со спасателями
Фото: audit.gov.ru

На место аварии вылетел вертолет со спасателями

В четверг, 8 ноября, в лесном массиве в Архангельской области РФ совершил жесткую посадку самолет Ан-2.

Об этом со ссылкой на экстренные службы передает Интерфакс.

"Самолет Ан-2 выполнял рейс по маршруту Васьково - Мезень. Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, на борту самолета находились 11 пассажиров, включая ребенка.

По предварительным данным, в результате происшествия они получили травмы, однако о погибших не сообщается.

На место аварии уже вылетел вертолет со спасателями.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове