В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку в лесу, есть пострадавшие

В четверг, 8 ноября, в лесном массиве в Архангельской области РФ совершил жесткую посадку самолет Ан-2.
Об этом со ссылкой на экстренные службы передает Интерфакс.
"Самолет Ан-2 выполнял рейс по маршруту Васьково - Мезень. Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась", - говорится в сообщении.
Согласно имеющейся информации, на борту самолета находились 11 пассажиров, включая ребенка.
По предварительным данным, в результате происшествия они получили травмы, однако о погибших не сообщается.
На место аварии уже вылетел вертолет со спасателями.
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