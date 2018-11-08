В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку в лесу, есть пострадавшие

На место аварии вылетел вертолет со спасателями

В четверг, 8 ноября, в лесном массиве в Архангельской области РФ совершил жесткую посадку самолет Ан-2.

Об этом со ссылкой на экстренные службы передает Интерфакс.

"Самолет Ан-2 выполнял рейс по маршруту Васьково - Мезень. Во время полета командир доложил об обледенении и запросил возвращение на аэродром вылета. Затем связь с экипажем внезапно оборвалась", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, на борту самолета находились 11 пассажиров, включая ребенка.

По предварительным данным, в результате происшествия они получили травмы, однако о погибших не сообщается.

На место аварии уже вылетел вертолет со спасателями.