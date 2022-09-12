Руководителей западной группировки армии РФ отстранили от командования из-за сокрушительных поражений — ГУР 12 сентября, 08:27 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Украины сообщило, что руководящий состав западной группировки российской армии отстранен от командования из-за сокрушительных поражений во время контрнаступления ВСУ.

В разведке заявили, что с целью восстановления «устойчивости управления» группировки, ее возглавит командующий группировкой войск «центр» генерал-лейтенант Александр Лапин, вместе со своим штабом.

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«В настоящее время оперативный состав УВ „центр“ переместился из Луганска в командный пункт западной группировки», — говорится в сообщении.

По данным ГУР, на сегодняшний день кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении.

«Он был назначен на должность командующего западным ПО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого (в должности три недели)», — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области оставалось 50 км.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинский флаг развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты попали там в котел.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и частично Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

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