В Москве внезапно отменили концерт, посвященный оккупации Крыма: СМИ узнали причину 16 марта, 17:06 Путин на концерте в 2022 году (Фото:Скриншот/Youtube/Sevastopol Life)

В Москве внезапно отменили концерт, посвященный оккупации Крыма, который был запланирован на субботу, 18 марта, сообщает издание Сирена в Telegram.

Организаторы заявили, что «по независящим от них причинам» на уровне города изменили формат «празднования» оккупации.

«Чтобы спланировать свой день, обратите внимание, что большого концерта не будет», — сообщили организаторы.

Видео дня

Администратор посвященной концерту группы во ВКонтакте заявил, что проводить его не рекомендовала из-за вероятности терактов некая ФСН. По мнению издания, речь идет о ФСО — Федеральной службе охраны.

Пропагандистское издание Ведомости сообщило, что большого празднования оккупации в Лужниках 18 марта не будет, а будут точечные — флешмобы, лекции, концерты, автопробеги .