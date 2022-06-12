«Импортозамещение». В России открыли бывшие рестораны McDonald’s под новым названием Вкусно и точка

12 июня, 16:00
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Очередь в Москве в ресторан под новым названием (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)

Очередь в Москве в ресторан под новым названием (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)

Сеть заведений быстрого питания McDonald’s в России теперь будет называться Вкусно и точка. 12 июня первые рестораны после минимального ребрендинга приступили к работе.

РосСМИ сообщают, что меню останется неизменным, но из названий уберут префикс Мак. Также оттуда убрали Мак Флури и БигМак из-за «прямых ассоциаций с брендом».

Некоторые люди приходили с плакатом «Верните БигМак» в день открытия.

Видео дня

«Импортозамещение» в России сработало так, что, в частности, соусы в обновленной сети подавались в упаковках с зарисованным логотипом McDonald’s.

https://twitter.com/the_ins_ru/status/1535931222416834560

К концу июня в сети обещают открыть около 200 ресторанов, а в ближайшие пять-шесть лет увеличить количество ресторанов с 850 до тысячи.

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В начале марта McDonald’s временно закрыли все рестораны сети на территории России.

В мае компания приняла решение о полном выходе из России и продала свой бизнес.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Москва McDonald's Макдональдс Война России против Украины

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