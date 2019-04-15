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В России осужденную отправили в штрафной изолятор за письмо в посольство Украины

15 апреля, 16:02
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В России осужденную отправили в штрафной изолятор за письмо в посольство Украины - фото

Открытая Россия

Саиду Халикову обвинили в финансировании ИГИЛ

Администрация колонии российского города Ленинск поместила осужденную 27-летнюю студентку в штрафной изолятор из-за письма в посольство Украины.

Об это МБХ-Медиа сообщила мать заключенной Саиды Халиковой Разият Исабекова.

По ее словам, дочь позвонила три дня назад и сообщила, что ее переводят в ШИЗО. Причиной наказания послужило письмо Саиды консулу Украины, в котором она попросила предоставить ей политическое убежище после освобождения. Срок заключения истекает через девять месяцев.

"К ней регулярно приезжают оперативники, оказывают на нее давление и пугают, что когда она выйдет из колонии, ей, чтобы снова не оказаться за решеткой, придется зашивать карманы, снова посадят", - рассказала женщина.

Разият Исабекова сообщила, что дочери также не оказывают необходимую медицинскую помощь - она страдает анемией и весит 42 кг при росте 1,65 м.

27-летнюю студентку Астраханского мединститута Саиду Халикову осудили в 2015 году на 5,5 лет за участие в террористической организации Исламское государство. По версии обвинения, она перечислила 43 тысячи рублей на помощь террористам ИГИЛ. Халикова пояснила, что перечислила деньги знакомой за продажу изготовленного ею мыла.

Теги:   Политическое убежище Россия

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