В России осужденную отправили в штрафной изолятор за письмо в посольство Украины 15 апреля, 16:02 493 Цей матеріал також доступний українською Открытая Россия Саиду Халикову обвинили в финансировании ИГИЛ Открытая Россия

Администрация колонии российского города Ленинск поместила осужденную 27-летнюю студентку в штрафной изолятор из-за письма в посольство Украины.



Об это МБХ-Медиа сообщила мать заключенной Саиды Халиковой Разият Исабекова.

По ее словам, дочь позвонила три дня назад и сообщила, что ее переводят в ШИЗО. Причиной наказания послужило письмо Саиды консулу Украины, в котором она попросила предоставить ей политическое убежище после освобождения. Срок заключения истекает через девять месяцев.

"К ней регулярно приезжают оперативники, оказывают на нее давление и пугают, что когда она выйдет из колонии, ей, чтобы снова не оказаться за решеткой, придется зашивать карманы, снова посадят", - рассказала женщина.

Разият Исабекова сообщила, что дочери также не оказывают необходимую медицинскую помощь - она страдает анемией и весит 42 кг при росте 1,65 м.

27-летнюю студентку Астраханского мединститута Саиду Халикову осудили в 2015 году на 5,5 лет за участие в террористической организации Исламское государство. По версии обвинения, она перечислила 43 тысячи рублей на помощь террористам ИГИЛ. Халикова пояснила, что перечислила деньги знакомой за продажу изготовленного ею мыла.