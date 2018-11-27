В Калининграде осквернили могилу и памятник Канту "за предательство русской земли"

В российском Калининграде вандалы облили краской могилу и памятник философу Иммануилу Канту, а также мемориальную табличку, оставив листовки, в которых мыслителя называют "предателем русской земли".

Об этом сообщили местные жители в Facebook и издание Новый Калининград.

В листовках, оставленных вандалами, студентов Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, рядом с которым находится памятник, призвали требовать от руководства вуза отказаться от имени философа в названии учебного заведения.

"Хватит предавать Родину! Вы учитесь в стенах, носящих имя врага! Откреститесь православным крестом от этого вражьего имени, от немца, народ которого принес нам так много бед! Кант предал Русскую Землю, которая приняла его - так откажитесь от его поганого имени, требуйте от руководства отказаться от него!", - сообщается в листовках.

По информации российского издания, в памятник была брошена бутылка из-под коньяка "Старый Кенигсберг".

Напомним, что ранее в московской Третьяковской галерее мужчина повредил картину художника Ильи Репина Иван Грозный и его сын, более известную как Иван Грозный убивает своего сына. В результате ударов полотно картины было порвано в трех местах.