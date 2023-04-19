«Красивый молодой человек». В России оштрафовали пенсионерку, она в санатории сделала комплимент Зеленскому и обсуждала слово «паляниця»

19 апреля, 14:08
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В среду, 19 апреля, Щербинский районный суд Москвы оштрафовал 70-летнюю Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей (490 долларов) за «дискредитацию» армии РФ, женщина во время разговора в санатории сделала комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Мемориал.

Судебное заседание длилось не более пяти минут. Пенсионерку судили за беседу в столовой санатория: она перекинулась парой фраз об Украине и сделала комплимент Зеленскому.

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Во время допроса полицейские убедили слабовидящую женщину подписать рапорт, в котором ее слова переиначили. На первом судебном заседании судья перебивала адвоката, язвила и явно дала понять, что настроена против Слегиной.

В начале заседания защитница от ОВД-Инфо Лидия Аносова ходатайствовала об отложении судебного заседания. Слегина проходит лечение у врача-невролога и терапевта, потому что у нее сильные боли в ногах, и она не может присутствовать на заседании. Аносова просила приобщить к материалам дела справки от врачей.

Однако, по мнению судьи, лечение — это не уважительная причина.

«Слегина же не в реанимации лежит. Ходит, живая, здоровая», — заявила она.

Затем судья зачитала решение — Слегину признали виновной и назначили административный штраф. Защитница намерена подать апелляционную жалобу.

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Мемориал сообщал, что 70-летняя Ольга Слегина из Москвы в декабре 2022 года отдыхала в нальчикском санатории им. Кирова ФСИН. 24 числа пенсионерка ужинала в столовой с женщиной родом из Одессы. За столом завязался шутливый разговор о том, как правильно произносится украинское слово «паляниця». В ходе разговора Ольга поинтересовалась у соседа-мужчины, за Россию он или за Украину, при этом никак не упоминая войну.

После ужина к столу подошла официантка Наталья Захарова, у которой Ольга также спросила, знает ли она слово «паляниця» и за кого она. В ответ Захарова заявила, что Зеленский — «урод». Ольга ответила, что «Зеленский — красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками». Также поинтересовалась: «У вас в республике украинцы не кричат, как у нас в Москве: „Слава Украине“?».

27 декабря к Слегиной в номер пришел человек в гражданской одежде. Он показал «какой-то документ» и сообщил, что три человека обратились в полицию с заявлениями. В них указано, что Ольга «восхваляла Зеленского».

В ответ женщина заявила, что речь в разговоре шла только о внешности президента Украины.

Мужчина забрал у нее паспорт, чтобы сделать ксерокопию и предупредил, что она никуда не должна выезжать до окончания расследования обстоятельств дела. После этого он ушел.

Затем пришли две девушки в полицейской форме, которые составили протокол об «административном правонарушении».

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Сам протокол Слегиной не показали, копию не предъявили, подписать протокол не предлагали.

После обеда ее на глазах отдыхающих под конвоем довели до полицейской машины и доставили в отдел. При этом полицейские не разрешили взять с собой лекарства, несмотря на то что из-за стресса у пенсионерки могло подскочить давление.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Штраф Владимир Зеленский Война России против Украины

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