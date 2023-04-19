«Красивый молодой человек». В России оштрафовали пенсионерку, она в санатории сделала комплимент Зеленскому и обсуждала слово «паляниця» 19 апреля, 14:08 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В среду, 19 апреля, Щербинский районный суд Москвы оштрафовал 70-летнюю Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей (490 долларов) за «дискредитацию» армии РФ, женщина во время разговора в санатории сделала комплимент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Мемориал.

Судебное заседание длилось не более пяти минут. Пенсионерку судили за беседу в столовой санатория: она перекинулась парой фраз об Украине и сделала комплимент Зеленскому.

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Во время допроса полицейские убедили слабовидящую женщину подписать рапорт, в котором ее слова переиначили. На первом судебном заседании судья перебивала адвоката, язвила и явно дала понять, что настроена против Слегиной.

В начале заседания защитница от ОВД-Инфо Лидия Аносова ходатайствовала об отложении судебного заседания. Слегина проходит лечение у врача-невролога и терапевта, потому что у нее сильные боли в ногах, и она не может присутствовать на заседании. Аносова просила приобщить к материалам дела справки от врачей.



Однако, по мнению судьи, лечение — это не уважительная причина.

«Слегина же не в реанимации лежит. Ходит, живая, здоровая», — заявила она.

Затем судья зачитала решение — Слегину признали виновной и назначили административный штраф. Защитница намерена подать апелляционную жалобу.



Мемориал сообщал, что 70-летняя Ольга Слегина из Москвы в декабре 2022 года отдыхала в нальчикском санатории им. Кирова ФСИН. 24 числа пенсионерка ужинала в столовой с женщиной родом из Одессы. За столом завязался шутливый разговор о том, как правильно произносится украинское слово «паляниця». В ходе разговора Ольга поинтересовалась у соседа-мужчины, за Россию он или за Украину, при этом никак не упоминая войну.

После ужина к столу подошла официантка Наталья Захарова, у которой Ольга также спросила, знает ли она слово «паляниця» и за кого она. В ответ Захарова заявила, что Зеленский — «урод». Ольга ответила, что «Зеленский — красивый молодой человек с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками». Также поинтересовалась: «У вас в республике украинцы не кричат, как у нас в Москве: „Слава Украине“?».

27 декабря к Слегиной в номер пришел человек в гражданской одежде. Он показал «какой-то документ» и сообщил, что три человека обратились в полицию с заявлениями. В них указано, что Ольга «восхваляла Зеленского».

В ответ женщина заявила, что речь в разговоре шла только о внешности президента Украины.

Мужчина забрал у нее паспорт, чтобы сделать ксерокопию и предупредил, что она никуда не должна выезжать до окончания расследования обстоятельств дела. После этого он ушел.

Затем пришли две девушки в полицейской форме, которые составили протокол об «административном правонарушении».

Сам протокол Слегиной не показали, копию не предъявили, подписать протокол не предлагали.

После обеда ее на глазах отдыхающих под конвоем довели до полицейской машины и доставили в отдел. При этом полицейские не разрешили взять с собой лекарства, несмотря на то что из-за стресса у пенсионерки могло подскочить давление.