В России опровергли избиение Гриба во время этапирования - "травм не обнаружено"

В удерживаемого в российском СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба не обнаружили травм и он не обращался с заявлением об избиении, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

"При поступлении обвиняемого в следственный изолятор в ходе осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не обнаружено", - заявили во ФСИН.

По данным пресс-бюро, состояние здоровья Гриба удовлетворительное и он получает медикаментозное лечение в полном объеме и якобы не жалуется на неоказание медицинской помощи.

Ранее отец Павла Гриба Игорь Гриб со ссылкой на адвоката сообщил, что его сына жестоко избили другие заключенные во время этапирования в Ростов-на-Дону. Он также отметил, что Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость.

После этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав содержащихся в России украинцев, в частности Гриба.

Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. Ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.