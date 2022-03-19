«Возврат в СССР». Россиянам приходится стоять в огромных очередях и драться за сахар — видео

19 марта, 15:12
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Экономический кризис в РФ вызван санкциями, введенными Западом за нападение на Украину (Фото:Коллаж НВ)

Экономический кризис в РФ вызван санкциями, введенными Западом за нападение на Украину (Фото:Коллаж НВ)

В результате введения против РФ экономических санкций за нападение на Украину россиянам стали недоступны многие товары первой необходимости, как, например, соль или средства гигиены.

Однако одним из самых дефицитных продуктов сейчас является сахар, за которым теперь выстраиваются огромные очереди, о чем свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео местных жителей.

Видео дня
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https://twitter.com/buch10_04/status/1505068461998882821
https://twitter.com/stabilnosti/status/1505130981384151044
https://twitter.com/Kirilenko_a/status/1505130914078097409
https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1505134428540051456

На них видно, что накал страстей среди россиян достигло уже такого уровня, что агрессия перерастает в потасовки, напоминающие времена позднего СССР.

https://www.youtube.com/watch?v=lQacNX_06a4
https://www.youtube.com/watch?v=N6usOYpV4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=SNsh_6alDGQ
https://www.youtube.com/watch?v=MOmHyntXCzs
https://twitter.com/gen_brygady/status/1504840913016737801
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При этом, согласно прогнозам экономистов, ситуация в стране будет только ухудшаться, поскольку западные санкции, которые привели к продуктовому кризису, вряд ли будут сняты даже после окончания войны РФ с Украиной.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Дефицит Россияне Санкции против России Сахар Война России против Украины

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