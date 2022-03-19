«Возврат в СССР». Россиянам приходится стоять в огромных очередях и драться за сахар — видео 19 марта, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Экономический кризис в РФ вызван санкциями, введенными Западом за нападение на Украину (Фото:Коллаж НВ)

В результате введения против РФ экономических санкций за нападение на Украину россиянам стали недоступны многие товары первой необходимости, как, например, соль или средства гигиены.

Однако одним из самых дефицитных продуктов сейчас является сахар, за которым теперь выстраиваются огромные очереди, о чем свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео местных жителей.

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На них видно, что накал страстей среди россиян достигло уже такого уровня, что агрессия перерастает в потасовки, напоминающие времена позднего СССР.

При этом, согласно прогнозам экономистов, ситуация в стране будет только ухудшаться, поскольку западные санкции, которые привели к продуктовому кризису, вряд ли будут сняты даже после окончания войны РФ с Украиной.

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