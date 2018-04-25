В России одного из разработчиков газа Новичок сбил автомобиль

Владимир Углев считает, что наезд не был спланирован

В районе российского города Анапа одного из разработчиков нервно-паралитического отравляющего вещества Новичок Владимира Углева сбил автомобиль.

Об этом в комментарии The Bell рассказал сам Углев.

По его словам, инцидент произошел утром 24 апреля. Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает. Его сбил 70-летний житель того же поселка, который не скрылся с места происшествия. После наезда он предложил Углеву деньги.

Углев рассказал, что заметил, как едет машина и не сбавляет ход, он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же догнал его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге головой разбил лобовое стекло машины.

Ученый считает, что наезд не был спланированным.

В данный момент, как сообщил Углев, он в больнице в Анапе и ждет заключение врачей. Состояние удовлетворительное. У него ушиб головы и сильные гематомы на правой руке и правой ноге. Сделали томографию головы, результаты пока не сказали.

Владимир Углев, бывший научный сотрудник института, в котором с 1972 года проводилась разработка и опытное производство новых отравляющих веществ.

Он входил в группу, которая разрабатывала нервно-паралитические отравляющие вещества под названием Новичок.

Из НИИ он ушел в 1994 году, сейчас – на пенсии.

По данным Великобритании и экспертов Организации по запрещению химического оружия, вещество Новичок, которое разрабатывал Углев, использовали при отравлении бывшего сотрудника ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.