В России обрушился еще один мост, сообщается о погибших и раненых

Во время аварии с моста упал грузовик и кран

В районе Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе РФ произошло обрушение моста.

Об этом со ссылкой на МЧС передают РИА Новости.

"В 35 километрах от Нефтеюганска обрушился находящийся на реконструкции мост, пострадали восемь человек", - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что во время обрушения с моста упали грузовик Камаз и подъемный кран.

В то же время, согласно информации Telegram-канала Mash, в результате происшествия погибли два человека.

Отметим, что в прошлом месяце в России произошло сразу несколько обрушений мостов.

Начался октябрьский "мостопад" с падения в воду одного из пролетов Керченского моста, который строит РФ.

В Краснодарском крае из-за аварии моста через реку Макопсе было прервано автомобильное сообщение с Сочи.

Кроме того, в Приморском крае в результате обрушения грузовик раздавил легковушку, погиб один человек.