В России обрушился еще один мост, сообщается о погибших и раненых

В районе Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе РФ произошло обрушение моста.
Об этом со ссылкой на МЧС передают РИА Новости.
"В 35 километрах от Нефтеюганска обрушился находящийся на реконструкции мост, пострадали восемь человек", - рассказали в ведомстве.
Также сообщается, что во время обрушения с моста упали грузовик Камаз и подъемный кран.
В то же время, согласно информации Telegram-канала Mash, в результате происшествия погибли два человека.
Отметим, что в прошлом месяце в России произошло сразу несколько обрушений мостов.
Начался октябрьский "мостопад" с падения в воду одного из пролетов Керченского моста, который строит РФ.
В Краснодарском крае из-за аварии моста через реку Макопсе было прервано автомобильное сообщение с Сочи.
Кроме того, в Приморском крае в результате обрушения грузовик раздавил легковушку, погиб один человек.
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