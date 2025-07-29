Вслед за Аэрофлотом. В двух крупных аптечных сетях Москвы произошел сбой

В России прекратили работу две сети аптек из-за возможной хакерской атаки (Фото: Mash / скриншот из видео / Telegram)

В Москве и регионах страны-агрессора остановили работу две аптечные сети холдинга Неофарм — Неофарма и Столички. Об этом пишет The Moscow Times во вторник, 29 июля.

Российский Telegram-канал Mash пишет, что сеть аптек Столички взломали хакеры. В сообщении сказано, что аптеки закрыты по всей Москве, а работникам предоставили отгул. Сейчас недоступны такие услуги, как бронирование лекарств и просмотр данных по программе лояльности.

По данным Mash, на возобновление работы аптек может уйти «день-два», однако точной информации нет.

Канал пишет, что сеть Столичка насчитывает более 1000 аптек. Большинство расположены в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, Туле, Костроме и Владимире.

Также российский Telegram-канал Shot сообщает, что в аптеках Столички невозможно осуществить онлайн-заказ. Представители сети объясняют сбои «регламентными работами». В то же время Shot пишет о возможной хакерской атаке.

Сеть Неофарма насчитывает более 110 аптек в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, сообщает The Moscow Times.

28 июля крупнейшая авиакомпания страны-агрессора России Аэрофлот отменила 42 рейса из-за сбоя в работе информационных систем.

Ответственность за атаку на Аэрофлот взяли на себя белорусские хакерские группы Silent Crow и Киберпартизаны BY. Они сообщили, что успешно провели «длительную и масштабную операцию», в результате которой была «полностью скомпрометирована и уничтожена» внутренняя IT-инфраструктура Аэрофлота.

Позже Киберпартизаны Беларуси рассказали, что одной из причин взлома IT-системы Аэрофлота стал в том числе неизменный с 2022 года пароль генерального директора Сергея Александровского.

Киберпартизаны отметили, что операция стала возможной благодаря тому, что в компании использовали старые версии Windows, а некоторые сотрудники пренебрегали безопасностью паролей.

Согласно заявлению хакеров, они в течение года находились внутри корпоративной сети авиакомпании. За это время им, в частности, удалось выгрузить полный массив баз данных истории перелетов, получить доступ к компьютерам сотрудников, скопировать данные с серверов прослушивания и систем наблюдения за персоналом.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о хакерской атаке на Аэрофлот. Песков сказал, что эти публикации выглядят «тревожно», но требуют уточнения.

Позже в Генпрокуратуре страны-агрессора подтвердили, что сбой в работе систем Аэрофлота является результатом хакерской атаки.