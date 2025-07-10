Утром в четверг, 10 июля, российское пропагандистское агентство РИА Новости написало, что диктатор Владимир Путин отправил траурный венок на церемонию прощания с бывшим министром транспорта . Однако затем Путин передумал.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Как отмечает издание, речь идет о Романе Старовойте, которого обнаружили застреленным несколько дней назад. После этой публикации представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о венке, уточнив, что Путин не смог лично присутствовать на церемонии из-за «рабочего графика» и вообще он «далеко не всегда посещает такие печальные» мероприятия.

Однако через несколько часов пропагандистское издание аннулировало новость, объяснив, что она «вышла по ошибке». Также исчез и комментарий Пескова.

Российский политолог Аббас Галлямов связал ситуацию с «внутренней борьбой» в Кремле.

«Не могут определиться с планами, кем они все-таки назначат Старовойта — коррупционером или нет», — пояснил он.

В понедельник, 7 июля, утром Путин уволил министра транспорта РФ Романа Старовойта. К обеду того же дня Старовойт был мертв. Старовойт также бывший губернатор Курской области.

Российские СМИ писали, что в отношении Старовойта проводилась проверка о его причастности к хищениям при строительстве оборонительных сооружений в Курской области.