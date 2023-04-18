Под Иркутском нашли захоронения погибших в Украине российских военных и «вагнеровцев» — СМИ

18 апреля, 08:44
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Захоронения погибших в Украине (Фото:Скриншот/YouTube/Люди Байкала)

Захоронения погибших в Украине (Фото:Скриншот/YouTube/Люди Байкала)

Под Иркутском обнаружили два захоронения погибших на войне РФ против Украины россиян, пишет издание Люди Байкала.

Оба находятся на Александровском кладбище под Иркутском. Одно состоит из 13 могил около центрального входа, а второе из 53 могил боевиков ЧВК Вагнер.

По данным российских СМИ, 17 из похороненных на «вагнеровском» кладбище родились или жили в Забайкалье, 20 — в Иркутской области, 11 — в Бурятии.

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Минимум 43 погибших были заключенными, в возрасте от 20 до 62 лет. Их приговоры есть в открытых базах судов. 17 «вагнеровцев» были осуждены за убийства, остальные — за кражи и наркотики.

Издание связалось с несколькими семьями погибших, они не знали, что их родственники погибли на войне.

По словам родственников, за смерть «вагнеровца» семья получает пять миллионов рублей «гробовых».

Еще 100 тысяч рублей выделяют на сами похороны. Если родственников не находят, похороны проводит ЧВК и компенсацию никому не выплачивает.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что потери среди украинских военных намного ниже российских.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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