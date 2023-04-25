В Новосибирске найдено новое массовое захоронение боевиков ЧВК Вагнера — СМИ

25 апреля, 12:06
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Массовое захоронение «вагнеровцев» (Фото:Скриншот/Tayga.info)

Массовое захоронение «вагнеровцев» (Фото:Скриншот/Tayga.info)

В Новосибирске на кладбище найдено новое массовое захоронение боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Tayga.info.

Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023 года.

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На большинстве из них установлены венки, с которыми ассоциируют ЧВК Вагнер. На ряде могил замечены только венки в цветах российского флага.

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По примерным подсчетам, речь может идти о более чем 200 могилах. Многие имена на крестах, которые удалось проверить, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели на войне.

В апреле под Иркутском обнаружили два захоронения погибших на войне РФ против Украины россиян.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 690 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 187770 военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кладбище Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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