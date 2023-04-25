В Новосибирске найдено новое массовое захоронение боевиков ЧВК Вагнера — СМИ 25 апреля, 12:06 Массовое захоронение «вагнеровцев» (Фото:Скриншот/Tayga.info)

В Новосибирске на кладбище найдено новое массовое захоронение боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Tayga.info.

Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023 года.



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На большинстве из них установлены венки, с которыми ассоциируют ЧВК Вагнер. На ряде могил замечены только венки в цветах российского флага.

По примерным подсчетам, речь может идти о более чем 200 могилах. Многие имена на крестах, которые удалось проверить, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели на войне.



В апреле под Иркутском обнаружили два захоронения погибших на войне РФ против Украины россиян.

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 690 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 187770 военных.