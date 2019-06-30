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Россия заявила о начале производства ЗРК С-500

Вчера, 18:32
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Dmitriy Fomin/Flickr

ЗРК С-400 (иллюстративное фото)

В России заявили о начале производства систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 Прометей.

Об этом заявил гендиректор российской госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, комплексы строятся в первую очередь для армии РФ. По его словам, только после постановки на вооружение новых комплексов можно будет обсуждать их экспорт.

«Россия пока не будет продавать новейшее оружие «ни за какие деньги» , — цитирует Чемезова РИА Новости.

По утверждению российских военных, ЗРК С-500 способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и летательные аппараты, а также самолеты F-22 и F-35.

Россия также утверждает, что система способна уничтожать объекты, находящиеся в ближнем космосе.

Теги:   Россия

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