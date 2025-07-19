Российский бренд мороженого выпускает продукцию с уничижительными ксенофобными названиями
В России начали продавать расистское мороженое (Фото: UNITED24 Медиа / скриншот из видео / X)
В сети опубликовали видео, на котором видно несколько видов мороженого в России, названия которого носят ксенофобский, расистский и антисемитский характер. Видео распространила платформа UNITED24 Media в соцсети X.
В частности, на записи показано мороженое с названиями Хохол, Обамка, Бедный еврей. UNITED24 Media отмечает, что используя, например, название Бедный еврей, Россия разжигает антисемитизм и изображает евреев как «скупердяев или жадин».
Название Хохол Россия использовала для унижения и обезличивания украинцев, добавляет платформа. В частности, упаковка мороженого имитирует украинский флаг, превращая национальную идентичность в насмешку.
В 2016 году финансовый директор российской Фабрики мороженого Славица Анатолий Рагимханов в соцсетях сообщал о выпуске нового шоколадного мороженого с названием Обамка. На упаковке был изображен карикатурный темнокожий мальчик с серьгой в ухе, браслетом на ноге и эскимо в руках.
Газета The Times назвала продукцию фабрики мороженого расистской.
«Шоколадное мороженое Обамка (дословно Маленький Обама), появившееся на российских прилавках, — пример повседневного расизма в стране», — отметили британские журналисты.
После этого на фабрике Славица заявили, что продолжать выпуск данного мороженого не планируют.