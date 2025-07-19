Российский бренд мороженого выпускает продукцию с уничижительными ксенофобными названиями

В сети опубликовали видео, на котором видно несколько видов мороженого в России, названия которого носят ксенофобский, расистский и антисемитский характер. Видео распространила платформа UNITED24 Media в соцсети X.

В частности, на записи показано мороженое с названиями Хохол, Обамка, Бедный еврей. UNITED24 Media отмечает, что используя, например, название Бедный еврей, Россия разжигает антисемитизм и изображает евреев как «скупердяев или жадин».

Название Хохол Россия использовала для унижения и обезличивания украинцев, добавляет платформа. В частности, упаковка мороженого имитирует украинский флаг, превращая национальную идентичность в насмешку.

В 2016 году финансовый директор российской Фабрики мороженого Славица Анатолий Рагимханов в соцсетях сообщал о выпуске нового шоколадного мороженого с названием Обамка. На упаковке был изображен карикатурный темнокожий мальчик с серьгой в ухе, браслетом на ноге и эскимо в руках.

Газета The Times назвала продукцию фабрики мороженого расистской.

«Шоколадное мороженое Обамка (дословно Маленький Обама), появившееся на российских прилавках, — пример повседневного расизма в стране», — отметили британские журналисты.

После этого на фабрике Славица заявили, что продолжать выпуск данного мороженого не планируют.