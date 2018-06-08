В России начали тайно уничтожать архивы ГУЛАГа

В России начали уничтожать архивные данные о репрессированных в СССР на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года, сообщил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Как передает КоммерсантЪ, Романов попросил советника президента РФ Михаила Федотова разобраться в этом вопросе, так как сохранение информации об осужденных в ГУЛАГе является крайне важной задачей.

"В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", - пояснил Романов.

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По данным Ъ, на данный момент подтверждена информация об уничтожении архивных карточек крестьянина Чазова Федора и родственника жительницы Московской области Нины Трушиной.

В обоих случаях данные уничтожили во исполнение служебного приказа. Начальник информационного центра УМВД России по Магаданской области Михаил Серегин сообщил, что согласно этому приказу, карточки на осужденных подлежат уничтожению после достижения осужденными 80-летнего возраста.

Специалист Центра документации Музея истории ГУЛАГа Александр Макеев в комментарии Интерфаксу отметил, что ситуация с уничтожением архивных документов на данный момент выявлена только в Магаданской области.

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Точное число осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937-1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. По подсчетам международного общества Мемориал, общее число репрессированных может достигать 12 млн человек.