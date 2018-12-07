В России начали блокировать сайт Навального о голосовании против партии Путина

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Алексей Навальный

Сайт российского оппозиционера Алексея Навального – 2019.vote внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, сообщают Ведомости.

Данный реестр ведет Роскомнадзор, провайдеры обязаны блокировать доступ к ресурсам в этом списке. Сайт уже перестал открываться у части провайдеров.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил информацию, что сайт внесли в реестр вечером в пятницу, 7 декабря, в соответствии с предварительными мерами, принятыми Таганским районным судом.

Ампелонский отметил, что в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы нескольких граждан, которые якобы обнаружили, что их данные без согласия обрабатываются на сайте 2019.vote. Однако, что это были за граждане, он не сообщил.

Теги:   Суд Алексей Навальный Россия

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