В России на железнодорожные пути обрушился мост с грузовиком - видео

В городе Свободный Амурской области РФ на железнодорожные пути обрушились два пролета автомобильного моста.
Как видно на видео с камеры наружного наблюдения, инцидент произошел, когда по нему ехал грузовой автомобиль.
По данным регионального МЧС, в результате происшествия пострадал водитель грузовика. Он был госпитализирован в больницу.
Движение поездов по Транссибу через Свободный временно прекращен, а грузовые поезда отправляют на запасные пути.
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