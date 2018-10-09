В России на железнодорожные пути обрушился мост с грузовиком - видео

В городе Свободный Амурской области РФ на железнодорожные пути обрушились два пролета автомобильного моста.

Как видно на видео с камеры наружного наблюдения, инцидент произошел, когда по нему ехал грузовой автомобиль.

По данным регионального МЧС, в результате происшествия пострадал водитель грузовика. Он был госпитализирован в больницу.

Движение поездов по Транссибу через Свободный временно прекращен, а грузовые поезда отправляют на запасные пути.