В России на заводе в ходе испытаний взорвался военно-транспортный самолет Ил-76МД

2 марта, 15:00
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На российском заводе Авиастар в ходе испытаний взорвался военно-транспортный самолет Ил-76МД (фото за 22 сентября 2022 года) (Фото:ПАО ОАК / Telegram)

На российском заводе Авиастар в ходе испытаний взорвался военно-транспортный самолет Ил-76МД (фото за 22 сентября 2022 года) (Фото:ПАО ОАК / Telegram)

На заводе Авиастар в российском Ульяновске во время испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД произошел инцидент, в результате которого погиб один работник завода и несколько пострадали, а корпус самолета разрушен.

В ПАО Объединенная авиастроительная корпорация, входящей в корпорацию Ростех, и в российских экстренных службах, не стали уточнять, что именно произошло, заявив о «трагическом инциденте» при испытании отсека фюзеляжа самолета.

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«Причины инцидента устанавливаются», — говорится в заявлении предприятия в Telegram.

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Пропагандистское издание РИА Новости уточняет, что испытания проводились с фюзеляжем тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Сообщается, что фюзеляж воздушного судна разрушен.

В результате пострадали пять человек и один человек погиб.

Российское издание Baza пишет, что при испытании самолета с помощью воздуха под давлением произошел взрыв. Самолет был разрушен прямо в ангаре.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Ил-76 Российские самолеты Военный самолет Военно-транспортный самолет Взрыв Авиастар Война России против Украины

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