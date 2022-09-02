В Санкт-Петербурге пытаются вербовать бездомных на службу в армии — СМИ

2 сентября, 11:28
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Чиновники пытались завербовать на службу в армии РФ бездомных (Фото:Ротонда)

Чиновники пытались завербовать на службу в армии РФ бездомных (Фото:Ротонда)

В российском Санкт-Петербурге сотрудники районной администрации пришли в благотворительную организацию Ночлежка, которая помогает бездомным. Как сообщает издание Бумага, чиновники хотели предложить подписать контракт на военную службу.

Сотрудники администрации попытались поговорить с подопечными организации и оставить листовки, в которых есть информация о службе по контракту.

Дежурный по приюту не позволил этого сделать и попросил чиновников поговорить с руководством, но визитеры просто ушли.

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Позже представители администрации Фрунзенского района вновь попытались связаться с Ночлежкой по электронной почте — также для того, чтобы раздать бездомным листовки о службе в армии.

Как утверждают в администрации, руководство не отдавало распоряжение идти в Ночлежку — это инициатива конкретных чиновников. Главная их цель — «донести информацию о службе по контракту до всех, до кого возможно».

https://www.youtube.com/embed/E2FsdWNlsA8

В Ночлежке рассказали, что организация не может быть посредником при распространения материалов, зазывающих подопечных приюта на военную службу.

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Ранее стало известно, что ЧВК Вагнера вербуют заключенных для войны против Украины. По данным СМИ, согласились участвовать в боевых действиях больше тысячи заключенных.

В первую очередь вербуют людей с «опытом службы в армии или участвовавших в боевых действиях», а также осужденных за убийство.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Санкт-Петербург Армия России Бездомные

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