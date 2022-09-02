В Санкт-Петербурге пытаются вербовать бездомных на службу в армии — СМИ 2 сентября, 11:28 Чиновники пытались завербовать на службу в армии РФ бездомных (Фото:Ротонда)

В российском Санкт-Петербурге сотрудники районной администрации пришли в благотворительную организацию Ночлежка, которая помогает бездомным. Как сообщает издание Бумага, чиновники хотели предложить подписать контракт на военную службу.

Сотрудники администрации попытались поговорить с подопечными организации и оставить листовки, в которых есть информация о службе по контракту.

Дежурный по приюту не позволил этого сделать и попросил чиновников поговорить с руководством, но визитеры просто ушли.

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Позже представители администрации Фрунзенского района вновь попытались связаться с Ночлежкой по электронной почте — также для того, чтобы раздать бездомным листовки о службе в армии.

Как утверждают в администрации, руководство не отдавало распоряжение идти в Ночлежку — это инициатива конкретных чиновников. Главная их цель — «донести информацию о службе по контракту до всех, до кого возможно».

В Ночлежке рассказали, что организация не может быть посредником при распространения материалов, зазывающих подопечных приюта на военную службу.

Ранее стало известно, что ЧВК Вагнера вербуют заключенных для войны против Украины. По данным СМИ, согласились участвовать в боевых действиях больше тысячи заключенных.

В первую очередь вербуют людей с «опытом службы в армии или участвовавших в боевых действиях», а также осужденных за убийство.

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