В России на Ростовской АЭС произошел пожар: есть погибший

1 января, 15:07
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В России на Ростовской АЭС произошел пожар (Фото:IGORN / Pixabay)

В России на Ростовской АЭС произошел пожар (Фото:IGORN / Pixabay)

Вечером в субботу, 31 декабря, в России на Ростовской АЭС произошел пожар, в результате чего погиб один человек.

Как сообщает Росатом, произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока № 3, который был на плановом ремонте.

Пожар ликвидировали, на месте найден один погибший сотрудник, еще один человек пострадал.

Видео дня

В Росатоме утверждают, что радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не превышает нормы.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Ростовская область АЭС Росатом Пожежа Война России против Украины

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