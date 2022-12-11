Является слишком оптимистичным. Путин утвердил федеральный бюджет, в котором 30% выделено на оборону — британская разведка 11 декабря, 09:54 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Спутник/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

В понедельник, 5 декабря, кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России. В проекте отмечено, что в 2023 году на оборону, безопасность и правоохранительные органы будет выделено более 9 триллионов рублей (143 млрд долларов).

Об этом идет речь в возведении ведомства в Twitter.

Как отмечают в британской разведке, обнародованная сумма — это значительное увеличение по сравнению с предыдущими годами и составит более 30% всего бюджета России.

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Также в ведомстве добавляют, что бюджет, вероятно, слишком оптимистичен относительно ожидаемых доходов и расходов в 2023 году.

«Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление для покрытия расходов на войну», — подытожили в Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин планирует потратить на военные нужды в течение ближайших двух лет гораздо больше, чем планировалось изначально, поскольку Россия адаптирует бюджет к потребностям более продолжительной и все более дорогой войны в Украине.