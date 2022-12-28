Возле границы с Украиной. В РФ на мине подорвался БТР с российскими пограничниками
В России на мине подорвался БТР с пограничниками (Фото:алексей домин/www.flickr.com)
В районе погранпункта Крупец Курской области на мине подорвался БТР с российскими пограничниками.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
У бронетранспортера оторвало колесо, пострадали двое россиян.
У первого перелом левой ноги, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали.
Сообщается, что мина якобы была украинской.
В ночь на воскресенье, 25 декабря, в российском Курске раздалось несколько взрывов в районе аэродрома Халино.