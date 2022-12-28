Возле границы с Украиной. В РФ на мине подорвался БТР с российскими пограничниками

28 декабря, 10:55
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В России на мине подорвался БТР с пограничниками (Фото:алексей домин/www.flickr.com)

В России на мине подорвался БТР с пограничниками (Фото:алексей домин/www.flickr.com)

В районе погранпункта Крупец Курской области на мине подорвался БТР с российскими пограничниками.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

У бронетранспортера оторвало колесо, пострадали двое россиян.

У первого перелом левой ноги, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Их госпитализировали.

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Сообщается, что мина якобы была украинской.

В ночь на воскресенье, 25 декабря, в российском Курске раздалось несколько взрывов в районе аэродрома Халино.

https://www.youtube.com/watch?v=gT1GnwbpGtg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия Пограничник Война России против Украины

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